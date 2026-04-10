Два крупных судна развернулись в Ормузском проливе – СМИ

Три иностранных судна приплыли к иранскому острову Ларек в Ормузском проливе накануне. Два из них в итоге изменили свой маршрут.

Через Ормузский пролив попытались пройти два пустых супертанкера, однако в связи с завершением переговоров между Соединенными Штатами и Ираном они развернулись.

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на данные мониторинговых систем морского транспорта, 11 апреля к острову Ларек в Ормузском проливе прибыли три танкера. На этом пропускном пункте два из них повернули назад. Один из них принадлежал компании из Греции, он следовал в Ирак. Второй танкер, плывший под флагом Пакистана, направлялся в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как отмечается, оба судна изменили свой маршрут после того, как стало известно, что делегации США и Ирана в ходе переговоров в Пакистане не смогли прийти к соглашению. Агентство уточняется, что поставило под угрозу прекращение огня между США, Израилем и Ираном.

Третье судно пересекло водную гавань в направлении Персидского залива, но пока нет информации, куда именно оно следует. По данным агентства, владельцем танкера является Haut Brion 8 SA, которой управляет оператор Sinokor Maritime из Южной Кореи.

Напомним, с конца февраля США и Израиль проводили военную кампанию против Ирана, в рамках которой атаковали объекты, расположенные в самых крупных городах Исламской Республики. В ответ Иран наносил израильскую территорию и американские объекты в странах Ближнего Востока. В эту среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня.