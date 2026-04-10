В Иране рассказали об атмосфере на переговорах с США

В МИД Ирана рассказали, как проходили переговоры с США в Исламабаде. В министерстве отметили, что стороны относились друг к другу с недоверием.

На переговорах Ирана и Соединенных Штатов в Исламабаде царила атмосфера недоверия. Об этом рассказал официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

"Эти переговоры проводились в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала нам не стоило ждать достижения соглашения за один раз"

– иранский дипломат

Он отметил, что представителями Ирана и США удалось достичь взаимопонимания по ряду вопросов, однако по двум-трем ключевым моментам позиции стороны не смогли договориться.

По словам Багаи, именно это стало причиной отсутствия итоговой сделки.

Напомним, стартовавшие накануне в Пакистане ирано-американские переговоры по выработке мирного соглашения и предотвращению новых боевых действий завершились рано утром 12 апреля. Стороны не сумели достичь какого-либо взаимоприемлемого варианта урегулирования отношений.