В Иране рассказали об атмосфере на переговорах с США

На переговорах Ирана и Соединенных Штатов в Исламабаде царила атмосфера недоверия. Об этом рассказал официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.
"Эти переговоры проводились в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала нам не стоило ждать достижения соглашения за один раз"
– иранский дипломат
Он отметил, что представителями Ирана и США удалось достичь взаимопонимания по ряду вопросов, однако по двум-трем ключевым моментам позиции стороны не смогли договориться.
По словам Багаи, именно это стало причиной отсутствия итоговой сделки.
Напомним, стартовавшие накануне в Пакистане ирано-американские переговоры по выработке мирного соглашения и предотвращению новых боевых действий завершились рано утром 12 апреля. Стороны не сумели достичь какого-либо взаимоприемлемого варианта урегулирования отношений.