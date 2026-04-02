Глава Минобразования Грузии летит в США

Грузинский министр образования проведет в Соединенных Штатах ряд встреч. Он также выступит на молодежном форуме, организатором которого выступает ООН.

В воскресенье, 12 апреля, глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

В ходе поездки он посетит Молодежный форум ECOSOC-2026, организованный Организацией Объединенных Наций (ООН). На данном мероприятии ожидается выступление министра.

Кроме того, в США у Миканадзе запланированы встречи с главами структурных подразделений ООН и руководителями секторов образования и науки европейских стран.

Он также побывает в Грузинском культурном центре имени священномученика Григола Перадзе в Пенсильвании и расскажет руководителям действующих в США воскресных школ о реформах, которые проводятся в системе образования Грузии.

Помимо этого, Миканадзе проведет встречи в Госдепе и Департаменте образования США.