Глава Минобразования Грузии летит в США

В воскресенье, 12 апреля, глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.
В ходе поездки он посетит Молодежный форум ECOSOC-2026, организованный Организацией Объединенных Наций (ООН). На данном мероприятии ожидается выступление министра.
Кроме того, в США у Миканадзе запланированы встречи с главами структурных подразделений ООН и руководителями секторов образования и науки европейских стран.
Он также побывает в Грузинском культурном центре имени священномученика Григола Перадзе в Пенсильвании и расскажет руководителям действующих в США воскресных школ о реформах, которые проводятся в системе образования Грузии.
Помимо этого, Миканадзе проведет встречи в Госдепе и Департаменте образования США.