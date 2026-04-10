Член курдской партии избран президентом Ирака

Представитель партии "Патриотический союз Курдистана", многолетний сотрудник президентской Администрации Ирака и экс-министр экологии Низар Амиди был избран сегодня новым президентом государства.
Поскольку Ирак – парламентская республика, выборы состоялись в законодательном органе государства, Совете представителей. За Низара Амиди проголосовало подавляющее большинство депутатов – 227 человек. Альтернативного кандидаа Мутанну Надира поддержали всего 15 депутатов.
Напомним, что нынешний президент Ирака Абдель Латиф Рашид снял свою кандидатуру, отказавшись от участия в президентских выборах.
Президент России Владимир Путин одним из первых направил Низару Амиди поздравительную телеграмму, в которой пожелал экс-министру экологии успехов в должности президента Ирака.
"Рассчитываю, что Ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений"
– Владимир Путин