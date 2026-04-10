Член курдской партии избран президентом Ирака

В Ираке сменился президент – по решению законодательного органа им стал опытный функционер из президентской Администрации Низар Амиди, баллотировавшийся от курдской партии. Амиди уже получил поздравления от президента России Владимира Путина.

Представитель партии "Патриотический союз Курдистана", многолетний сотрудник президентской Администрации Ирака и экс-министр экологии Низар Амиди был избран сегодня новым президентом государства.

Поскольку Ирак – парламентская республика, выборы состоялись в законодательном органе государства, Совете представителей. За Низара Амиди проголосовало подавляющее большинство депутатов – 227 человек. Альтернативного кандидаа Мутанну Надира поддержали всего 15 депутатов.

Напомним, что нынешний президент Ирака Абдель Латиф Рашид снял свою кандидатуру, отказавшись от участия в президентских выборах.

Президент России Владимир Путин одним из первых направил Низару Амиди поздравительную телеграмму, в которой пожелал экс-министру экологии успехов в должности президента Ирака.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений"

– Владимир Путин