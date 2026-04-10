Галибаф: США поняли логику Ирана

Руководитель делегации Ирана рассказал о провалившихся переговорах с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что Тегеран выдвинул на них перспективные инициативы.

Соединенные Штаты не смогли завоевать доверие Ирана на встрече в Исламабаде. Об этом сообщил 12 апреля глава иранской делегации, председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.

"Мои коллеги <...> выдвинули перспективные инициативы, однако в конечном итоге противоположная сторона не смогла в этом раунде переговоров завоевать доверие иранской делегации"

– Мохаммад-Багер Галибаф

При этом он отметил, что Вашингтон понял логику и принципы Тегерана.

"Теперь пришло время принять решение, смогут они завоевать наше доверие или нет"

– глава иранской делегации

Переговоры США и Ирана по выработке мирного соглашения и предотвращению новых боевых действий завершились сегодня рано утром в Пакистане. По итогам встречи официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что стороны не смогли достичь консенсуса по нескольким ключевым вопросам. Он отметил, что встреча проходила в атмосфере недоверия.

В свою очередь, руководитель американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Вашингтон и Иран не смогли прийти к соглашению.

Агентство Reuters отмечает, что представители США и Ирана обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и прекращения конфликта.