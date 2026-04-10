Переговоры США и Ирана обсудили Путин и Пезешкиан

В воскресенье, 12 апреля, состоялся телефонный разговор президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы лидеры двух стран поговорили о последних событиях на Ближнем Востоке.
"Президент Ирана дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров, выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации"
– пресс-служба Кремля
Масуд Пезешкиан также поблагодарил Россию за гуманитарную помощь, переданную иранскому народу.
В свою очередь, глава российского государства отметил, что Москва готова продолжать содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта,
"Владимир Путин подчеркнул готовность и далее содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, оказывать посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке. В этих целях Россия продолжит активные контакты со всеми партнёрами в регионе"
– пресс-служба Кремля
Лидеры двух стран также подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-иранских отношений.
Напомним, сегодня рано утром в Пакистане завершились переговоры США и Ирана по выработке мирного соглашения и предотвращению новых боевых действий. По итогам встречи стороны сообщили, что им не удалось достичь какого-либо взаимоприемлемого варианта урегулирования отношений. В связи с этим было решено не продлевать встречу, хотя изначально предполагалось, что делегации двух стран останутся в Исламабаде на все воскресенье.