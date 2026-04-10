Вестник Кавказа

КСИР заявил о полном контроле Ираном Ормузского пролива

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран, согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции, по-прежнему держит под своим контролем судоходство в Ормузском проливе.

Тегеран вовсе не утратил контроля над движением судов в Ормузском проливе, такое заявление сделали в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о решении начать блокаду этой транспортной артерии силами американских ВМС.

"Все движение находится под полным контролем вооруженных сил (Ирана - ред.)"

– КСИР

Напомним, что ранее сегодня Дональд Трамп обвинил ИРИ в шантаже других стран с использованием Ормузского пролива. Глава американского государства назвал такое поведение недопустимым и подчеркнул, что никто не должен выполнять требования Тегерана. В связи с этим американский лидер сообщил о начале блокады пролива со стороны ВС США. Он также предостерег суда от уплаты пошлины Исламской Республике за проход через Ормуз.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1005 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.