КСИР заявил о полном контроле Ираном Ормузского пролива

Иран, согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции, по-прежнему держит под своим контролем судоходство в Ормузском проливе.

Тегеран вовсе не утратил контроля над движением судов в Ормузском проливе, такое заявление сделали в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о решении начать блокаду этой транспортной артерии силами американских ВМС.

"Все движение находится под полным контролем вооруженных сил (Ирана - ред.)"

– КСИР

Напомним, что ранее сегодня Дональд Трамп обвинил ИРИ в шантаже других стран с использованием Ормузского пролива. Глава американского государства назвал такое поведение недопустимым и подчеркнул, что никто не должен выполнять требования Тегерана. В связи с этим американский лидер сообщил о начале блокады пролива со стороны ВС США. Он также предостерег суда от уплаты пошлины Исламской Республике за проход через Ормуз.