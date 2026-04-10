Посольство Азербайджана возобновило работу в Иране

В Иране возобновило свою деятельность посольство Азербайджана. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 12 апреля на сайт министерства иностранных дел Азербайджана.

Первое время посольство будет функционировать в ограниченном составе. В дипмиссии будут работать посол, а также число дипломатических и административных сотрудников.

"С учетом вопросов безопасности и организационных аспектов работа посольства будет налаживаться поэтапно"

– МИД АР

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что возобновление работы посольства вскоре после прекращения военных действий и объявления двухнедельного перемирия служит доказательством особого значения, которое Баку придает отношениям с Тегераном.

В сообщении МИД также подтверждается поддержка Азербайджаном инициатив, которые направлены на обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе.

Напомним, в конце февраля США и Иран начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой атаковали объекты в самых крупных городах Исламской Республики. В ответ Иран наносил удары по израильской территории и американским объектам в странах Ближнего Востока.

В эту среду США и Израиль договорились о двухнедельном прекращении огня и согласились провести переговоры в Исламабаде. Встреча делегаций двух стран началась 11 апреля, а завершилась сегодня утром. По итогам переговоров стороны сообщили, что им не удалось достичь какого-либо взаимоприемлемого варианта урегулирования отношений.