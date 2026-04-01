Махачкалинское "Динамо" упустило победу над "Локомотивом"

ФК "Динамо" Махачкала в рамках очередного тура чемпионата России по футболу играл в гостях со столичным "Локомотивом". Все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме.

В Москве только что завершилась встреча 24-го тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и махачкалинским "Динамо". Команды сыграли вничью 1:1.

Счет открыл на 63-й минуте с пенальти нападающий динамовцев Хазем Мастури.

"Локомотив" отыгрался на 87-й минуте благодаря точному удару защитника Сесара Монтеса.

На данный момент махачкалинское "Динамо" с 23 очками располагается на 11-й строчке национального первенства. "Локомотив" занимает 3-е место, в активе железнодорожников 45 очков.