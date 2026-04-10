Нефть подорожает выше $150 за баррель – Дмитриев

Стоимость нефти может увеличиться выше психологической планки $150 за баррель уже в течение ближайших дней, такой прогноз дал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он пояснил, что чем больше срок закрытия Ормузского пролива, тем быстрее будут дорожать нефть и газ, соответственно, тем более жестким будет энергетический кризис в странах Евросоюза и в Великобритании – и тем дольше они будут оправляться от него.

Стоит отметить, что свой прогноз глава РФПИ дал на фоне обещания президента США Дональда Трампа блокировать Ормузский пролив силами американских ВМС.