Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Пасхой 2026

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в соцсети публикацией в связи с праздником Пасхи.

Сегодня первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала на своей официальной странице в социальной сети публикацию по случаю отмечаемого сегодня праздника Пасхи.

"Искренне поздравляю христианскую общину Азербайджана с Пасхой, желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья и счастья!"

– Мехрибан Алиева

Напомним, что 9 апреля православную христианскую общину Азербайджана поздравил со священным праздником Пасхи президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он напомнил, что этот праздник символизирует возрождение и обновление, знаменует собой милосердие и сострадание. Глава государства также подчеркнул, что Пасха каждый год торжественно отмечается в Азербайджане.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.