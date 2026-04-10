Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Пасхой 2026

Сегодня первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала на своей официальной странице в социальной сети публикацию по случаю отмечаемого сегодня праздника Пасхи.

"Искренне поздравляю христианскую общину Азербайджана с Пасхой, желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья и счастья!"

– Мехрибан Алиева

Напомним, что 9 апреля православную христианскую общину Азербайджана поздравил со священным праздником Пасхи президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он напомнил, что этот праздник символизирует возрождение и обновление, знаменует собой милосердие и сострадание. Глава государства также подчеркнул, что Пасха каждый год торжественно отмечается в Азербайджане.