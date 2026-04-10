Пезешкиан сообщил Путину о возможности "справедливого соглашения" с США

Тегеран и Вашингтон вполне могут заключить "справедливое соглашение", о такой возможности сообщил сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам иранского президента, достижение соглашения реально, если американское руководство не будет нарушать нормы международного права и игнорировать "красные линии" Исламской Республики.

"Исламская Республика Иран полностью готова к достижению сбалансированного и справедливого соглашения, обеспечивающего мир и устойчивую безопасность в регионе. Если США будут придерживаться международно-правовых рамок, достижение соглашения вполне возможно"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, что ранее сегодня о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом сообщила пресс-служба Кремля. Он состоялся после окончания переговоров иранской и американской делегаций, которые проходили в Исламабаде (Пакистан).