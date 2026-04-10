Экс-гендиректор компании задержан по делу о прорыве дамбы в Дагестане

Бывший генеральный директор коммерческой организации задержан в Дагестане: его бездействие могло привести к прорыву дамбы и гибели четырех человек.

В рамках уголовного дела о смертельном прорыве дамбы в Дагестане во время недавних ливней и наводнений был задержан бывший гендиректор компании, который должен был обеспечить нормальную работу плотины, соответствующее сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета России.

"В Республике Дагестан по уголовному делу о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, повлекшем гибель людей, задержан бывший генеральный директор коммерческой организации"

– СКР

Как считает следствие, подозреваемый, возглавлявший компанию, которая поддерживала работу гидротехнических сооружений в Дербентском районе, не обеспечил выполнение требований безопасности, не наладил систему контроля за техническим состоянием "подопечных" объектов, а когда были обнаружены нарушения, ничего не сделал, чтобы устранить их.

В сообщении уточняется, что следствие собирается подавать в суд ходатайство об аресте мужчины.

Напомним, после того, как Геджухское водохранилище, расположенное в Дербентском районе, оказалось переполнено из-за мощных ливней, его дамба частично разрушилась. Жертвами прорывов стали трое взрослых и один несовершеннолетний.