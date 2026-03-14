Сборная Азербайджана завоевала медали на чемпионате Европы по тамблингу

Гимнасты из Азербайджана заработали две награды на чемпионате Европы по тамблингу, который проходит в Портимао (Португалия).

Накануне взрослая команда Азербайджана по тамблингу, в составе которой выступали Михаил Малкин, Тофик Алиев и Адиль Гаджизаде, завоевала серебряные награды в командном зачете.

Сегодня Тофик Алиев, выступая в индивидуальном финале, набрал 29,300 баллов и занял второе место, также получив серебряную медаль.