Источник сообщил о приведении армии Израиля в полную готовность

Армия обороны Израиля в воскресенье, по данным СМИ, которые ссылаются на источник, приведена в полную боевую готовность.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сегодня была приведена в полную боеготовность, передает израильский портал Ynet со ссылкой на источник в военных кругах.

По его информации, глава Генштаба израильской армии, генерал-лейтенант Эяль Замир отдал распоряжение ввести в войсках боевой протокол. Аналогичная мера предпринималась в преддверии прежних раундов боевых действий с Ираном. В его рамках все армейские подразделения остаются в состоянии повышенной готовности.

Соответствующее решение было принято командованием после окончания американо-иранских переговоров в Пакистане, которые завершились ничем, так как стороны не смогли прийти к компромиссу. Теперь ЦАХАЛ готова к новой эскалации, передает Ynet.