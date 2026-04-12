Вестник Кавказа

Пакистан предложил провести второй раунд переговоров Ирана и США – СМИ

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Руководство Пакистана, по данным СМИ, выступило с инициативой организации нового раунда переговоров между представителями Тегерана и Вашингтона.

Власти Пакистана заявили о готовности принять еще один раунд ирано-американских переговоров в Исламабаде, состояться он мог бы в ближайшие дни, о пакистанской инициативе пишет Associated Press, ссылаясь на собственные источники.

По его информации, полученной от официальных лиц, согласившихся говорить при соблюдении анонимности, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, выскажут ли сами Тегеран и Вашингтон желание сменить место переговоров.

В публикации также говорится, что первые переговоры, прошедшие в несколько раундов 11 апреля, хотя и не привели к соглашению, проводились как часть длящегося дипломатического процесса, то есть не были единовременной попыткой.

