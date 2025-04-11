Цели США в Иране достигнуты – Вэнс

США в результате военной кампании в Иране, по словам вице-президента Джея Ди Вэнса, достигли своих целей в этой стране.

"Мы можем начать сворачивать это"

– Джей Ди Вэнс

Американский вице-президент уточнил, что бы лучше, если бы точку в произошедшем поставили "успешные переговоры".

Говоря о том, будут ли проводиться новые переговоры США с Ираном, политик призвал адресовать этот вопрос Тегерану, так как это зависит от их действий.

Комментируя состоявшиеся в выходные в Пакистане встречи Вэнс выразил мнение, что на них удалось достичь "большого прогресса", так как в первый раз представители Вашингтона и Тегерана встретились на таком высоком уровне при нынешнем руководстве Исламской Республики.

"Опять же, мы добились некоторого прогресса на переговорах, и вопрос заключается в том, готов ли Иран проявить гибкость, чтобы принять ключевые требования, выполнение которых необходимо нам для того, чтобы сделать дело"

– Джей Ди Вэнс

Кроме того, вице-президент обратил внимание, что, согласно позиции США, Иран должен избавиться от всех своих запасов обогащенного урана, в частности, передать его США, чтобы Америка могла контролировать его. Что касается обогащения новых партий урана, то, по словам Вэнса, Иран должен отказаться от этого права, – только так, уверен он, можно гарантировать, что Иран не создаст ядерное оружие.