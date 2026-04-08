Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Ингушетии

В Ингушетии пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства под названием "Работа России. Время возможностей". Об этом сообщила пресс-служба главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова.

В мероприятии примут участие более 20 организаций, которые представят вакансии в сферах медицины и образования, а также промышленности и государственного сектора.

"Свои вакансии в области медицины, образования, промышленности, СМИ и АПК предложили порядка 13 регионов страны, включая Челябинскую и Самарскую области и Приморский край, с которыми в режиме онлайн все желающие смогли пройти собеседование. Предприятия в совокупности представили более 10 тыс. вакансий, и свыше 500 - Ингушетия"

– пресс-служба главы Ингушетии

В заявлении отмечается, что 17 апреля соискатели смогут рассмотреть более 10 тыс предложений о работе за пределами Ингушетии используя дистанционный формат. Такие варианты трудоустройства станут хорошим решением для людей, планирующих переезд в другой регион или вахтовую деятельность. Безработные граждане смогут за один день пообщаться сразу с несколькими работодателями и напрямую задать вопросы для сравнения условий труд.