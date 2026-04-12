Цены на нефть могут вырасти на более чем 20% – МВФ

Международный валютный фонд спрогнозировал рост цен на нефть в мире на 21,4% в 2026 году – в среднем 82,22$ за баррель.

В текущем году цена на нефть на мировом рынке может стать выше на 21,4%, достигнув примерных значений в 82,22$ за баррель, сообщается в опубликованном докладе Международного валютного фонда.

Так, МВФ прогнозирует средний рост цен за баррель на марки нефти Brent, Dubai Fateh и WTI.

"В текущем году цена вырастет до 82,22$ за баррель по сравнению с показателем 2025 года, когда она составляла 67,74$ за баррель"

– МВФ

Однако, согласно отчету Международного валютного фонда, уже в 2027 году стоит ожидать снижение цен на нефть.

Прогнозируется, что она составит 75,97$ за баррель, снизившись на 7,6%.

