США и Иран подтвердили готовность к переговорам – СМИ

Источники сообщают о готовности США и Ирана провести новые переговоры. Встреча снова может пройти в столице Пакистана.
Соединенные Штаты и Иран открыты к переговорам. Об этом рассказали дипломатические источники.
Они отметили, что стороны могут провести следующий раунд переговоров в Исламабаде, передает ТАСС.
"Обе стороны, США и Иран, проявили готовность к переговорам"
– источники
При этом один из источников подчеркнул, что дату новой встречи еще предстоит согласовать.
Напомним, 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Представители двух стран также решили провести переговоры. Встреча американской и иранской делегаций стартовала в субботу в Исламабаде, а завершилась рано утром в воскресенье. По итогам переговоров стороны сообщили, что не смогли прийти к консенсусу.