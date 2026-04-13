США и Иран подтвердили готовность к переговорам – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Источники сообщают о готовности США и Ирана провести новые переговоры. Встреча снова может пройти в столице Пакистана.

Соединенные Штаты и Иран открыты к переговорам. Об этом рассказали дипломатические источники.

Они отметили, что стороны могут провести следующий раунд переговоров в Исламабаде, передает ТАСС.

"Обе стороны, США и Иран, проявили готовность к переговорам"

– источники

При этом один из источников подчеркнул, что дату новой встречи еще предстоит согласовать.

Напомним, 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Представители двух стран также решили провести переговоры. Встреча американской и иранской делегаций стартовала в субботу в Исламабаде, а завершилась рано утром в воскресенье. По итогам переговоров стороны сообщили, что не смогли прийти к консенсусу.

