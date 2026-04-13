США и Иран вновь встретятся в Исламабаде на этой неделе

Американские СМИ пишут, что представители Вашингтона и Тегерана снова проведут встречу в Исламабаде на этой неделе для продолжения переговорного процесса.

Американская и иранская делегации вновь вернутся в столицу Пакистана для проведения второго раунда переговоров по мирному урегулированию, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно источнику, точная дата очередной встречи пока не определена, но однозначно известно, что стороны встретятся до конца этой недели.

"Точная дата пока не назначена, но делегации будут работать с пятницы по воскресенье"

– источник

Как пишет Reuters, США и Иран получили предложение вновь направить своих представителей для возобновления переговоров.

При этом, в Исламабаде тоже согласовывали с обеими сторонами время проведения и детали следующего раунда, подчеркнул источник.

"Мы связались с Ираном и получили положительный ответ о готовности ко второму раунду переговоров"

– источник

Кроме того, агентство Associated Press заявляло, что новый этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Женеве.

В качестве возможных вариантов места проведения второго раунда переговоров также назывались Турция и Египет.

Что будет во втором раунде в Исламабаде?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на заинтересованность обеих сторон в сохранении иранского конфликта в стадии перемирия и переговоров о полноценном мирном соглашении, несмотря на диаметральную противоположность их переговорных позиций.

"Я думаю, что от второго раунда переговоров можно ожидать, во-первых, сверки позиций Соединенных Штатов и Ирана по тем предложениям, которые были переданы во время первого раунда. В первом раунде стороны представили свои позиции и сходу отвергли требования друг друга, однако состоялся обмен документами, которые были представлены высшему руководству двух государств. Соответственно, на второй раунд в Исламабаде переговорщики прибудут с выработанными за это время контрпредложениями", - прежде всего сказала она.

"К сожалению, пока общий фон переговоров не позволяет надеяться на какой-либо прорыв во втором раунде. США ввели собственную блокаду Ормузского пролива и обещают не пропускать корабли к иранскому побережью. Дональд Трамп вновь стал делать воинственные заявления о готовности к новым ударам по Ирану. В связи с этим, даже если переговоры состоятся, я не думаю, что они завершатся успехом. Скорее всего, это будет промежуточное обсуждение позиций одной и другой стороны", - сообщила Ирина Федорова.

Мирные интересы Ирана и США

Обоим сторонам нужен мир, пусть выход к урегулированию конфликта пока найти не удается. "Иранская экономика тяжелом положении. Погибло большое число граждан. Иран безусловно готов продолжать военное противостояние с США, и очень многие иранцы поддерживают в этом руководство Исламской Республики. С другой стороны, иранские власти понимают, что возобновление боестолкновений приведет к гибели очень большого количества людей", - отметила востоковед.

"У Дональда Трампа положение непростое прежде всего в политическом плане. Все понимают, что Ормузский пролив был открыт для прохода судов до того, как США и Израиль развязали иранскую войну, а теперь у Вашингтона не получается его разблокировать и приходится самому устраивать морскую блокаду Ирана. Выходит, что единственный значимый итог войны имеет негативный для региона и мира характер: прежде свободный Ормузский пролив теперь заблокирован", - указала Ирина Федорова.

"Сомнительно, чтобы в такой ситуации США решились на новую эскалацию военных действий против Ирана. Наземная операция из-за большого количества возможных потерь среди американских солдат так и не была одобрена – но продолжение бомбардировок в том объеме, в котором они велись в течение 39 дней, бесполезно, так как политические цели это не позволяет реализовать. В рамках силового сценария США буквально остается только применение оружия массового уничтожения, что нарушит ряд серьезных международных конвенций", - обратила внимание она.

"Вряд ли Дональд Трамп решится сейчас или в обозримом будущем на применение атомных бомб против Ирана. В связи с этим США находятся в определенном тупике: воевать нет смысла, но договариваться очень тяжело, если не отказываться от собственных задач в иранском конфликте. Иран со своей стороны заинтересован в сохранении жизней своего народа. В совокупности эти факторы мотивируют и Вашингтон, и Тегеран идти на переговоры, какими бы сложными они ни были", - заключила старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН.