Тегеран заявил о готовности отказаться от ядерной программы на пять лет - СМИ

Власти Ирана на переговорах в Исламабаде предложили представителям США приостановить иранскую ядерную программу и обогащение урана на пять лет. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских и иранских чиновников.

Подобная инициатива Тегерана направлена на поиск компромисса и попытку остановить военную операцию США против Исламской Республики.

Издание отмечает, что Тегеран уже озвучивал схожие условия на февральских переговорах в Женеве. Непосредственно после завершения той встречи президент США Дональд Трамп принял решение о начале военной операции против Ирана.

В ходе текущего диалога в Пакистане американская делегация предложила иранским властям установить двадцатилетний мораторий на обогащение урана. Издание также сообщает, что обсуждение конкретных сроков свидетельствует о наличии шансов на достижение соглашения между Ираном и США.

Ранее портал Axios отмечал, что иранское руководство рассматривало вариант заморозки ядерных технологий на период менее десяти лет.

Переговоры в Пакистане 11 апреля провели спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Делегациям Ирана и США не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда серьезных противоречий.