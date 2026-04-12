Возвращение мировых поставок к прежнему уровню займет время – МВФ

Мировые поставки вернутся к доконфликтному уровню не сразу даже если регулярное судоходство через Ормузский пролив будет восстановлено, такое заявление совместно сделали Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и Международное энергетическое агентство (МЭА).
Ожидается, что цены на топливо и удобрения могут длительное время находиться на высоком уровне, так как на Ближнем Востоке повреждена инфраструктура.
"Даже после восстановления регулярного судоходства через пролив потребуется время для возвращения глобальных поставок основных товаров к доконфликтному уровню. Ожидается, что из-за перебоев в поставках дефицит основных ресурсов окажет влияние на энергетику, продовольствие и другие отрасли промышленности"
– заявление
Напомним, Ормузский пролив фактически закрылся с 28 февраля на фоне начала конфликта США и Израиля против Ирана. В ходе боевых действий были повреждены НПЗ в странах Персидского залива. Невозможность экспорта и приостановка работы предприятий вкупе с напряженной обстановкой привели к сложной ситуации на глобальном рынке.