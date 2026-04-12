Лавров приветствовал настрой Ирана на дипломатические усилия

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи приветствовал настрой Тегерана на дипломатию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил позицию Ирана, настроенного на дипломатический процесс с США, об этом глава МИД РФ сообщил в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Как рассказали в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы Аракчи рассказал Лаврову подробности прошедших 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде переговоров с США.

"Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Исламской Республики Иран и ее соседей"

– МИД России

Кроме того, Сергей Лавров обратил внимание на недопустимость возобновления боевых действий. Министр еще раз заявил о готовности Москвы содействовать мирному урегулированию кризиса, у которого не может быть военного решения. Дипломат также напомнил об инициативе Москвы по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе, в работе которой могли бы принять участие все страны залива при поддержке внерегиональных стран, которые могли бы продвинуть переговоры.

Помимо этого, Сергей Лавров выразил Аббасу Аракчи искренние соболезнования в связи с гибелью в результате авиаудара экс-главы МИД ИРИ, руководителя Стратегического совета по внешней политике Камаля Харрази.