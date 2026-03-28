Вестник Кавказа

Президент Азербайджана назначил себе пресс-секретаря

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане утвердили должность пресс-секретаря президента. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.

Пресс-секретарем президента Азербайджана Ильхама Алиева стал Орхан Саттаров. Об этом сказано в сообщении, размещенном 13 апреля на сайте главы азербайджанского государства.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: назначить Орхана Раджаб оглу Саттарова пресс-секретарем Президента Азербайджанской Республики"

– указ президента АР

Распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.