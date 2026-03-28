Президент Азербайджана назначил себе пресс-секретаря

В Азербайджане утвердили должность пресс-секретаря президента. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.
Пресс-секретарем президента Азербайджана Ильхама Алиева стал Орхан Саттаров. Об этом сказано в сообщении, размещенном 13 апреля на сайте главы азербайджанского государства.
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: назначить Орхана Раджаб оглу Саттарова пресс-секретарем Президента Азербайджанской Республики"
– указ президента АР
Распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня.