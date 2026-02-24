Уиткофф выделил Ильхама Алиева как особого мирового лидера

Ильхам Алиев – особенный лидер, он полностью изменил направление развития Азербайджана и может стать надеждой всего мира, такое мнение выразил Стивен Уиткофф.

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф выделил президента Азербайджана Ильхама Алиева и некоторых других мировых лидеров.

"В мире есть много молодых, но особенных лидеров. И я думаю, что они могут стать надеждой для всего мира"

– Стивен Уиткофф

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп "близок со всеми ними", а также выделил Ильхама Алиева.

"Посмотрите на президента Азербайджана Ильхама Алиева – он полностью изменил направление развития своей страны"

– Стивен Уиткофф

Спецпосланник США, выступая на инвестиционном форуме в Майами, также добавил, что "Совет мира" действительно объединяет многих людей, которые разделяют одни взгляды.

По словам Уиткоффа, особенными мировыми лидерами также можно назвать премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана бин Джассима Аль Тани и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда.