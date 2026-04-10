Трампа устроит, если Иран не вернется к переговорам с США

Глава Белого дома считает, что Иран находится в отчаянном положении. Он заявил, что его не волнует, вернется ли иранская сторона к переговорам с США.

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что ему безразлично, возобновятся ли переговоры Ирана и США или нет.

"Меня не волнует, вернутся они (за стол переговоров) или нет. Если они не вернутся, меня это устроит"

– Дональд Трамп

По мнению президента США, "Иран находится в очень плохой форме", он в отчаянном положении.

Накануне Трамп сообщил, что договориться с Тегераном в Исламаде не удалось и пригрозил морской блокадой Ирана. Он также выразил мнение, что у иранского руководства нет вариантов, кроме как вернуться к переговорам.

