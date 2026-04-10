Аракчи: соглашение в Исламабаде не было подписано по вине Вашингтона

Глава иранского МИД сообщил, что по вине американской стороны на встрече в Исламабаде не удалось достигнуть соглашения. Иранская сторона сотрудничала добросовестно.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на переговорах в Пакистане меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не был подписан из-за шагов американской стороны.

Прежде всего, глава МИД ИРИ отметил, что Тегеран добросовестно вел переговоры с Вашингтоном в Исламабаде.

"В ходе интенсивных переговоров на самом высоком уровне за последние 47 лет Иран добросовестно сотрудничал с США, чтобы положить конец войне"

– Аббас Аракчи

При этом он выразил мнение, что прийти к соглашению сторонам не удалось в связи с поведением американской стороны.

"Когда мы были всего в нескольких дюймах от "Исламабадского меморандума о взаимопонимании", мы столкнулись с максимализмом, изменением правил игры и блокадой"

– Аббас Аракчи

Напомним, переговоры состоялись 11 апреля, Иран представляли глава МИД Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, США представляли вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Соглашение достигнуто не было.