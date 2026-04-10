Быстрое урегулирование конфликта США и Ирана невозможно – Анкара

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз призвал не рассчитывать на скорое урегулирование американо-иранского конфликта – по его словам, такой вариант развития событий нельзя назвать реалистичным.

"Хотя в конфликтах, охватывающих множество комплексных вопросов, хотелось бы надеяться на очень быстрое решение, это нереалистично"

– Джевдет Йылмаз

Вице-президент признал, что переговорный процесс может подразумевать определенные сложности. Однако он обратил внимание на то, что любые затраты на диалог, причем как сил, так и времени, окупятся на фоне несчастий, которые несет война.

Политик отметил, что надеется на полное соблюдение сторонами режима прекращения огня, наличие необходимого количества времени для контактов и достижение прочного мира.

Он добавил, что Турция, под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, будет и далее участвовать в дипломатических усилиях, которые ведутся для справедливого мира, на высочайшем уровне.