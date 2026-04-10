Быстрое урегулирование конфликта США и Ирана невозможно – Анкара

Оперативное достижение компромисса между Вашингтоном и Тегераном, как бы желательно оно ни было, едва ли возможно, такой прогноз дал турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз.
"Хотя в конфликтах, охватывающих множество комплексных вопросов, хотелось бы надеяться на очень быстрое решение, это нереалистично"
– Джевдет Йылмаз
Вице-президент признал, что переговорный процесс может подразумевать определенные сложности. Однако он обратил внимание на то, что любые затраты на диалог, причем как сил, так и времени, окупятся на фоне несчастий, которые несет война.
Политик отметил, что надеется на полное соблюдение сторонами режима прекращения огня, наличие необходимого количества времени для контактов и достижение прочного мира.
Он добавил, что Турция, под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, будет и далее участвовать в дипломатических усилиях, которые ведутся для справедливого мира, на высочайшем уровне.