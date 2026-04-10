США могут возобновить удары по Ирану – СМИ

В администрации США задумались о возобновлении ударов по Ирану, сообщают источники. По их данным, таким образом Вашингтон хочет заставить Тегеран быть более сговорчивым в переговорном процессе.

Соединенные Штаты рассматривают возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к морской блокаде Ормузского пролива. Об этом сообщают информированные источники.

По данным издания Wall Street Journal, этими ударами президент США Дональд Трамп и его советники хотят преодолеть тупик в мирных переговорах с Исламской Республикой.

Согласно информации, американский лидер также размышляет над тем, чтобы возобновить полномасштабную бомбардировочную кампанию. При этом источники обращают внимание на то, что это маловероятно, поскольку может привести к дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока. Кроме того, сам Трамп не хочет втягиваться в затяжные военные конфликты.

В воскресенье глава Белого дома сообщил, что США начнут блокаду всех судов, которые пытаются войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также дал поручение ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, платившие Ирану за проход через пролив.

Напомним, 11 апреля в Исламабаде стартовали ирано-американские переговоры по выработке мирного соглашения и предотвращению новых боевых действий. Они завершились рано утром 12 апреля. Стороны не сумели достичь какого-либо взаимоприемлемого варианта урегулирования отношений.