Цветы к памятникам Гагарину и Королеву возложили в День космонавтики в Байконуре

В казахстанском городе Байконур сегодня широко отметили День космонавтики. В том числе в честь праздника были возложены цветы к памятникам Юрию Гагарину и Сергею Королеву.

День космонавтики и 65-летие первого полета человека в космос отпраздновали в городе Байконур в Казахстане.

Торжества начались с утра в сквере Юрия Гагарина. Сначала состоялись выступления детей, после них прошел запуск моделей ракет, изготовленных школьниками. Затем состоялась церемония возложения цветов к памятнику первому космонавту, а также митинг. После на площади Сергея Королева были возложены цветы к бюсту Сергея Королева, создавшего ракету-носитель и космический корабль.

На площадке "Гагаринский старт", откуда 65 лет назад отправился в космос Юрий Гагарин, состоялось поздравление сотрудников ракетно-космических предприятий Казахстана и России.

В программу также входят марафон, концерты и флешмоб, выставки, а также 3D-моделирование полета Юрия Гагарина, передает Sputnik Казахстан.