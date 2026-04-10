В компании Eni призвали отложить запрет на СПГ из России

Отказ Евросоюза от сжиженного природного газа из России не стоит вводить, как было запланировано, с 2027 года, такое мнение выразил главный управляющий итальянской Еni Клаудио Дескальци.

"Я считаю необходимым приостановить вступающий в силу 1 января 2027 года запрет на поставку СПГ из России"

– Клаудио Дескальци

Он пояснил, что нехватку 6,5 млрд кубометров газа из Катара можно будет компенсировать за счет поставок из Конго, Нигерии и Алжира, а также американского СПГ. Представитель руководства Eni задался риторическим вопросом, как заместить российские 20 млрд кубометров.

Дескальци напомнил, что для выработки энергии на электростанциях нужен только газ – возобновляемые источники энергии не подойдут, а атомной энергетики в Италии нет, поэтому ей потребуется больше времени на отказ от российского газа, так что пока стране без него не обойтись.