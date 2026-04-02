Европа нарастила импорт СПГ из России

За январь-март текущего года страны Европы увеличили импорт сжиженного природного газа из России, в том числе – из-за американо-израильского конфликта с Ираном.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Европы в первом квартале нынешнего года выросли на 17%, пишет газета Financial Times.

Издание ссылается на данные исследовательской компании Kpler, согласно которым за период с января по март импорт в европейские страны с "Ямал-СПГ" достиг 5 млн т. Этот показатель превысил цифры за аналогичный период 2025 года на 17%.

Примерную стоимость такого объема газа оценила экологическая НКО Urgewald: предположительно СПГ из России обошелся странам ЕС в сумму порядка €2,88 млрд.

FT уточняет, что за январь-март в Евросоюз был поставлен почти весь СПГ от "Ямал-СПГ" – 69 из 71 партии, что составляет 97%. В марте, во время войны США и Израиля с Ираном и перекрытия Ормузского пролива, ЕС получил 25 из этих партий. В прошлом году за первый квартал ЕС приобрел всего 87% от 68 партий, а остальной СПГ отправился в Азию.

Европейские перспективы российского СПГ

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что высокий спрос на российский газ в Европе сохранится даже в условиях перемирия между США и Ираном, но экспорту помешают политические решения Еврокомиссии.

"С точки зрения объективного спроса на СПГ российского происхождения перспективы вполне ясные: европейские компании готовы покупать его в больших объемах даже по нынешним высоким ценам. Вопрос лишь в том, сколько нам позволят экспортировать СПГ в Евросоюз по политическим причинам. Действительно, "Ямал-СПГ" выгоднее всего сейчас поставлять газ в Европу, цены там зачастую даже выше, чем в Азии. Кроме того, зимой фактически закрыта восточная часть Севморпути из-за льдов, которые нужно или разбивать атомными ледоколами, или обходить через Атлантику, Средиземное море и Суэцкий канал. Из-за транспортных затрат на экспорт в Азию лучше все-таки возить СПГ в Европу", - прежде всего сказал он.

"Неудивительно, что сейчас завод "Ямал-СПГ" работает с превышением проектной мощности: при нарастающем спросе логично как можно больше отгрузить газа в Европу и сделать как можно больше рейсов. Но здесь и другой фактор: уже через две недели, с 25 апреля, Еврокомиссия вводит запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам – а часть нынешних объемов с "Ямал СПГ" идет как раз по краткосрочным контрактам. Так что и европейские компании, которым еще не запрещено покупать наш СПГ, стремятся закупиться впрок, и наша сторона старается продать и поставить как можно больше газа в Европу, пока не наступил запрет. Так что большой вопрос, сколько все-таки получится уже в ближайшей перспективе экспортировать газа с "Ямал-СПГ" в ЕС", - обратил внимание Игорь Юшков.

"На протяжении этого года Еврокомиссия будет вводить плановые и все более строгие ограничения на импорт российских энергоресурсов в ЕС с конечной целью 1 января 2027 года, когда ввоз СПГ из России будет запрещен полностью. Перспектива такова, что сейчас в России даже обсуждается вопрос, не стоит ли самим досрочно прекратить любые поставки СПГ в Европу на подобном политическом фоне. Что-то может измениться в связи с растущим дефицитом на рынке СПГ из-за перерыва в поставках из Катара, заблокированных в Персидском заливе с начала иранской войны", - продолжил экономист.

"В связи с этим сейчас мяч во многом на стороне европейцев, которым нужно определиться, хотят ли они обеспечить свою энергобезопасность или нет. Им нужно заполнять подземные хранилища и удовлетворять высокий внутренний спрос на газ в условиях явного дефицита и по-прежнему немалых цен. Из Катара, несмотря на объявление перемирия между США и Ираном, пока еще не пришел ни один газовоз. В течение как минимум двух недель катарские поставщики будут запускать те газовозы, которые уцелели в ходе боевых действий. Катар уже заявил, что после ударов Ирана ему придется сократить производство СПГ на 17% на протяжении 3-5 лет. Так что российский СПГ безусловно нужен Европе, вот только европейские политики предпочитают давить на Россию, создавая проблемы собственным экономикам", - сообщил он.

Будет ли Россия увеличивать экспорт СПГ?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности также рассказал о задачах, стоящих перед российской газовой отраслью с точки зрения развития экспорта СПГ.

"Если говорить о мировом рынке СПГ в целом, то для наращивания поставок российского газа необходимо, в первую очередь, расширение флота для вывоза газа с "Арктик СПГ-2". Сейчас там работает буквально два газовоза арктического класса — "Кристоф де Маржери" и "Алексей Косыгин". На ходовые испытания вышел еще один газовоз этого класса, он строится на верфи "Звезда" и по плану его сдадут в эксплуатацию где-то к середине года. Чем больше будет у нас арктических газовозов, тем шире будут возможности по экспорту газа с Гыданского полуострова", - отметил Игорь Юшков.

"На "Ямал-СПГ" не приходится ожидать какого-либо роста производства, он и так работает по максимуму. У "Арктик СПГ-2" есть, опять же, политическая проблема: он находится под западными санкциями. В связи с этим ему нужны не только дополнительные газовозы, но и дополнительные рынки сбыта. Сейчас весь СПГ с "Арктик СПГ-2" продается на рынок Китая, причем на один терминал, специально для этого выделенный. Пока у него есть возможности дополнительно принимать российский СПГ, но с ростом поставок мы упремся в потолок мощности приема этого СПГ-терминала", - заключил экономист.