Глава МИД Турции созвонился с коллегами из России и Саудовской Аравии

Глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня провел два важных телефонных разговора - с российским коллегой Сергеем Лавровым и и министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, осудив с ними усилия по совместным действиям по прекращению конфликта вокруг Ирана, сообщил источник в турецком МИД.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня, 13 апреля, провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом"

Подробности беседы не сообщаются, известно лишь, что в ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсуждали усилия, направленные на прекращение конфликта.

Напомним, мы писали о том, что ранее Хакан Фидан выразил уверенность в скором урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива, призвав открыть пролив дипломатическим путем. По мнению турецкого дипломата, любое силовое внешнее вмешательство стран в спор между США и Ираном лишь усложнит поиск компромисса для всех вовлеченных государств.