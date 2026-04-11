Фидан: Ормузский пролив нужно открыть мирным путем

В Турции считают возможным скорое урегулирование конфликта вокруг Ормузского пролива. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

По мнению турецкого дипломата любое силовое внешнее вмешательство стран в спор между США и Ираном лишь усложнит поиск компромисса для всех вовлеченных государств.

Фидан выступил против военного давления и призвал к мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Также глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность в достижении договоренностей между администрацией США и руководством Ирана.

"В вопросе открытия Ормузского пролива наша позиция заключается в том, что он должен быть открыт мирным путем, средствами дипломатии. Вмешательство в эту ситуацию с помощью международных вооруженных миротворческих сил сопряжено со слишком большими сложностями"

- Хакан Фидан

Фидан подчеркнул, что после возобновления движения судов в Ормузском проливе возникнет новая ситуация в сфере навигации через акваторию.

"Я считаю, что проблем с открытием Ормузского пролива не будет, по крайней мере, в ближайшее время нам удастся добиться решения проблемы"

- Хакан Фидан

По мнению руководителя МИД Турции в области регулирования международного судоходства возможны нововведения со стороны властей Ирана. Он считает также необходимым прояснить будущие предложения Тегерана и реакцию Вашингтона на данные инициативы.

Фидан добавил, что не видит проблем с открытием пролива в течение трех-четырех недель. Главное, какими будут правила, касающиеся прохода через Ормузский пролив судов.

Ранее США объявили о начале морской блокады иранских портов с 13 апреля 2026 года. В ответ Иран пригрозил полностью перекрыть движение через Ормузский пролив и установить там собственный механизм жесткого контроля. Сейчас Турция и другие международные посредники ищут способы избежать полномасштабного транспортного кризиса в акватории Персидского залива.