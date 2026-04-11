Морская блокада Ирана начнется этим вечером

Американские военные с 13 апреля приступят к морской блокаде Ирана. Проход судов в иранские порты и из них будет блокироваться с 17:00 мск.

США начнут морскую блокаду Ирана сегодня, следует из заявления Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы CENTCOM начнут блокировку всего морского трафика, входящего в иранские порты и выходящего из них, 13 апреля в 10:00 по восточному времени США (17:00 мск) в соответствии с объявлением президента"

– CENTCOM

Американские военные применят блокаду "объективно в отношении судов всех стран", направляющихся в порты Ирана и прибрежные районы или выходящих из них, "включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе".

При этом блокада не коснется судов, следующих через Ормузский пролив в другие страны и из них, уточнили в командовании.

Каковы планы Трампа после встречи в Исламабаде?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о вероятных сценариях развития американо-иранской ситуации после неудачи переговоров в Пакистане.

"Первый сценарий, который напрашивается – это продолжение военных действий. Переговоры в том виде, как они прошли в Исламабаде, могли быть организованы для перегруппировки американских сил на Ближнем Востоке. Это была пауза для того, чтобы и доставить подкрепления в зону боевых действий, и скорректировать тактику и стратегию войны против Ирана. У меня создалось впечатление, что перемирие вводилось именно с такой целью", - прежде всего сказал он.

"Второй сценарий – изменение способа давления на Иран. До того Администрация Трампа рассчитывала добиться своего массированными бомбардировками, потенциально готовившими наземную операцию. Однако военные и в особенности политические издержки этого сценария оказались слишком серьезными. Бомбардировками США ничего не добились в Иране, оказались бессмысленны без наземной операции, а наземная операция превратилась в "красную линию", которую Белому дому пересекать нежелательно: даже в окружении Трампа нарастает ощущение, что он является малоадекватным президентом, не понимающим, что делать с иранской ситуацией", - продолжил Владимир Васильев.

"В этой связи более уместным, чем возобновление войны, выглядит морская блокада Ирана американскими войсками. Это не так дорого в финансовом, военном и политическом смысле, как активные боевые действия, пусть цены на нефть и газ вырастут еще больше. Кроме того, военный конфликт окончательно преобразился в экономический: если прежде у Вашингтона были военно-стратегические цели – лишить Иран возможности получить атомную бомбу, уничтожить иранскую ракетную программу и обнулить поддержку Тегераном "Хезболлы", ХАМАС и хуситов – то теперь они нацелены на усиление экономического давления на Тегеран. Этим можно заниматься дольше, чем бомбардировками, и с меньшими издержками с американской стороны", - пояснил американист.

"Сейчас Вашингтону стало очевидно, что иранский конфликт – это надолго. Перспективы его завершения неясны, он может исчерпать себя и к концу весны, и в течение лета, и в более поздний срок. Поэтому встает вопрос об экономии американских ресурсов на его ведение. На ту же экономию, кстати, нацелены и заявления Дональда Трампа о потенциальном выходе США и НАТО: и здесь дело не в политике, а в финансовых вопросах, в том, что Трамп в рамках экономической борьбы с союзниками США добиться увеличения их ассигнований на нужды альянса и, соответственно, снизить американские затраты. Экономика в целом остается ключевым аспектов внешней политики Трампа", - подчеркнул политолог.

"Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии – после того, как его явно поддержала Администрация Трампа – дополнительно мотивирует американского президента говорить с Европой более жестко, в том числе методами экономического давления. Поэтому в морской блокаде Ирана есть второй важный аспект: взятие под контроль нефтяных потоков из Персидского залива. США хотят, чтобы только от их решения зависело, какие танкеры выйдут из Залива в открытое море и доберутся до покупателей. То есть речь идет не столько о блокаде, сколько о регулировании и возможности не пропускать танкеры в Европу. Тогда цены будут расти не слишком высоко, но у европейцев все равно будет дефицит энергоресурсов", - обратил внимание Владимир Васильев.

"Естественно, кроме наказания Европы за неугодную Белому дому политику США смогут таким образом надавить на Китай, в Администрации Трампа этого и не скрывают. Будут ли военные действия закончены или не будут, но Вашингтон сейчас нацелен на то, чтобы взять под полный контроль выход из Персидского залива на неопределенный период времени. Вот зачем сейчас там требуется присутствие крупной группировки американского флота. Потенциально проблемы с экспортом нефти из стран Залива может рассматриваться как стимулирование производства нефти внутри США для расширения американской доли на мировом нефтяном рынке", - добавил американист.

"Как будут развиваться события дальше, пока неясно, поскольку Дональд Трамп все-таки очень часто меняет позицию, но все-таки сейчас, на мой взгляд, возобладал подход, предполагающий более аккуратную трату американских ресурсов с точки зрения эффективности давления и на Иран, и на другие государства, которые Белый дом хотел бы принудить к исполнению американской воли. Во многом ситуация будет зависеть от того, как на морскую блокаду Ирана отреагирует американская общественность и мировые рынки, как она ударит по американским и европейским ценам на топливо", - заключил политолог.