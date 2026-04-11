Глава МИД Ирана обсудил с Саудовской Аравией и Катаром переговоры с США

Аббас Аракчи созвонился с саудовским и катарским коллегами. В ходе обоих разговоров обсуждались последние события на Ближнем Востоке, включая недавние американо-иранские переговоры.

В понедельник, 13 апреля, состоялись телефонные переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с коллегами из Саудовской Аравии и Катара Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Соответствующую информацию подтвердили в иранском министерстве.

Центральной темой обоих разговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. В частности, руководитель иранского внешнеполитического ведомства обсудил с саудовским и катарским министрами переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, состоявшиеся в Исламабаде в минувшие выходные.

Напомним, с конца февраля США и Израиль проводили военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносили удары по объектам в крупнейших городах Исламской Республики. В ответ Иран атаковал израильскую территорию и американские объекты в странах Ближнего Востока.

Военные действие были остановлены в прошлую среду благодаря договоренностям о двухнедельном прекращении огня, достигнутым США и Ираном. Представители двух стран также договорились о проведении переговоров в Пакистане. Встреча американской и иранской делегаций стартовала в субботу, а завершилась рано утром в воскресенье. По итогам переговоров стороны сообщили, что не смогли прийти к консенсусу.