Пика цен на нефть ожидает Вашингтон в ближайшие недели

Цены на нефть и остальные энергоносители продолжат расти и достигнут максимального уровня в ближайшие несколько недель, заявил глава Минэнерго США Крис Райт.

Он напомнил, что подорожание связано с американо-израильской войной против Ирана, в ходе которой оказался фактически заблокирован Ормузский пролив.

Министр уточнил, что в долгосрочной перспективе, когда конфликт будет исчерпан, нефть вернется на исходные позиции.

"Но мы будем наблюдать высокие, а может, даже растущие цены на энергоносители до тех пор, пока не восстановится значимый судоходный трафик через Ормузский пролив. Это, вероятно, приведет к пику цен на нефть в тот момент"

– Крис Райт

Чиновник спрогнозировал, что на пике цены на "черное золото" окажутся примерно "в ближайшие несколько недель".

Сроки возвращения цен на энергоносители к прежнему уровню Райт назвать отказался. В то же время, он констатировал, что этот отказ потребует определенного времени, причем более долгим окажется конфликт с Ираном, тем больший период займет восстановление.