О мировой катастрофе из-за Ормузского пролива предупредили в ООН

Текущий кризис в Ормузском проливе, который продолжается уже на протяжении полутора месяцев, грозит мировой катастрофой, рассказали в ООН.

Блокада Ормузского пролива, сначала Ираном, а теперь и Америкой, может стать причиной глобальной агропродовольственной катастрофой, рассказал главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро.

По оценкам ФАО, именно через Ормузский пролив поставляется от 20% до 45% ключевых агропродовольственных ресурсов. Кроме того, страны Персидского залива поставляют значительную часть удобрений, определяющих объемы урожая, особенно в странах Африки.

Как подчеркнул главный экономист ФАО, уже сейчас необходимо принимать меры для смягчения будущего подорожания и дефицита продовольствия. Специалист отметил, что еда может существенно вырасти в цене к новому году. Более того, добавил он, – фактические закрытие Ормузского пролива может спровоцировать череду последствий, таких же серьезных, какими были итоги пандемии COVID-19.

"Беднейшие страны подвергаются наибольшему риску дефицита и высокой стоимости удобрений и энергоносителей. Рост цен на сырьевые товары и продовольственная инфляция в следующем году вынудят страны принять меры по снижению внутренних цен на продовольствие, что приведет к повышению процентных ставок и, как следствие, к потенциальному замедлению экономического роста во всем мире"

– Максимо Тореро

Главный экономист ФАО уточнил, что ключевые продовольственные товары уже выросли в цене, но прежде рост был не очень стремительным за счет накопленных ранее запасов. В данный же момент сложилась ситуация "идеального шторма".

"Если нынешняя ситуация усугубится сильным явлением Эль-Ниньо, кризис будет сопоставимым или превосходящим по масштабу кризис пандемии"

– ФАО