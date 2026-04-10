Лавина в Дагестане накрыла женщину и ребенка

Лавина накрыла двух человек в населенном пункте Шайтли Цунтинского района Дагестана этим утром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"Поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России"
– МЧС Дагестана
Лавина сошла на Шайтли ранним утром, около шести утра. Под снегом оказались два жилых дома.
Из-за сложных погодных условий применение авиации невозможно.
Прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств происшествия.