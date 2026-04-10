Лавина в Дагестане накрыла женщину и ребенка

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этим утром в дагестанском селе Шайтли сошла лавина, под снежной массой оказались два человека, на месте работает МЧС.

Лавина накрыла двух человек в населенном пункте Шайтли Цунтинского района Дагестана этим утром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России"

– МЧС Дагестана

Лавина сошла на Шайтли ранним утром, около шести утра. Под снегом оказались два жилых дома.

Из-за сложных погодных условий применение авиации невозможно.

Прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств происшествия.

