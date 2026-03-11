Грозный и Владикавказ подобрались к Москве по качеству жизни

Столицы двух регионов Северного Кавказа и курортный Сочи вошли в пятерку городов с самым высоким качеством жизни в России, при этом Грозный и Сочи обошли по этому показателю Северную столицу страны.

В первую пятерку российских городов с самым высоким уровнем жизни по итогам первого квартала года вошли столицы Чечни и Северной Осетии, а также курортный Сочи, говорится в материалах мониторинга Финансового университета.

«Мониторинг показал, что по итогам 1 квартала 2026 года города с самым высоким качеством жизни - это Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург, Владикавказ, Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга, Вологда, Мурманск, Владимир, Севастополь, Тольятти, Краснодар"

- пресс-служба университета

Любопытно и то, что в ходе мониторинга, который проводился в городах с населением более 250 тыс жителей, уровень материального благополучия у жителей Грозного и Сочи оказался выше, чем у Санкт-Петербурга, передает портал "Это Кавказ".

Также Грозный и Владикавказ исследователи отметили по большинству критериев, в том числе – по ценовой доступности недвижимости и качеству медобслуживания населения, а в столице Дагестана Махачкале было отмечено меньше всего жалоб на медобслуживание, меньше нареканий к экологии, высокие оценки качества образования и работы учебных заведений, самый низкий уровень конфликтности и образцовая работа по благоустройству территорий. Также благоустройством своего города и работой по поддержанию жилого фонда очень довольны жители Ставрополя.

В ходе исследования выяснилась еще одна интересная особенность - жители Грозного, Владикавказа и Махачкалы не стали бы покидать свой родной город в поисках лучшей жизни, говорится в его материалах.

