Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай сократятся почти вдвое – СМИ

Месяц назад Саудовская Аравия повысила официальные отпускные цены на нефть для ключевых регионов на апрель и май. В связи с этим, в частности, в следующем месяце сократится экспорт нефти в Китай.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай в мае может сократиться почти в два раза. Об этом сообщают источники.

В текущем месяце королевство экспортирует в КНР 40 млн баррелей нефти, а в следующем – всего 20 млн баррелей, передает агентство Bloomberg.

Как отмечается, такое падение эскорта обусловлено резким ростом цен, который случился после мартовского решения саудовской нефтяной компании Saudi Aramco поднять отпускные цены до рекордных значений на фоне ситуации вокруг Ирана и закрытия Ормузского пролива.

Уточняется, что часть поставок перенаправляется через порт Янбу на побережье Красном море, однако его мощностей не хватает для того, чтобы компенсировать прежние объемы поставок.

Напомним, в минувшие выходные Соединенные Штаты и Иран провели сразу несколько раундов переговоров в Исламабаде. По итогам встречи стороны сообщили, что они не смогли достичь соглашения по поводу долгосрочного урегулирования конфликта из-за наличия ряда противоречий. Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что США и другие государства начинают блокаду Ормузского пролива.