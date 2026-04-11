Число жертв взрыва во Владикавказе выросло до трех

Мужчина, получивший сильнейшие ожоги в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе, скончался – число погибших в трагедии выросло до трех.

Умер пострадавший во время взрыва в помещении, где хранилась пиротехника, произошедшего во Владикавказе, об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло.

"К огромному сожалению, еще один пострадавший в результате ЧП во Владикавказе скончался"

– Сергей Меняйло

По словам главы региона, мужчина скончался в больнице. Врачи пытались спасти его до последнего момента, используя все возможные варианты. В лечении участвовали медики федерального ожогового центра. Однако пострадавший не выжил – площадь ожогов составляла 90% поверхности тела.

Таким образом, общее число погибших при взрыве 10 апреля достигло трех человек. Тела двоих из них были сразу извлечены из-под завалов. Пострадали в результате ЧП 14 человек, в том числе двое детей.