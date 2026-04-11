Премьер Израиля подтвердил продолжение боевых действий в Ливане

В Израиле сообщили о продолжении боев против движения "Хезболла" в Ливане. Основное противостояние происходит в районе Бинт-Джбейль.

Боевые действия в Ливане продолжаются. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания кабинета министров 13 апреля.

Он отметил, что сейчас бои главным образом проходят в районе Бинт-Джбейль, где долгие годы ожесточенно противостояли друг другу израильские военные и ливанская группировка "Хезболла", передает AP.

Глава правительства Израиля акцентировал внимание на том, что после заключения перемирия с "Хезболлой" в 2024 году армия еврейского государства расширяет подконтрольную ей территорию за пределы пяти холмов в южной части Ливана. По его словам, тем самым Израиль создает более прочную зону безопасности, которая позволит предотвратить вторжение и устранить угрозу терроризма.

Напомним, 14 апреля в Вашингтоне пройдут переговоры Израиля и Ливана. В ней будут участвовать послы двух стран.