Спасенная из-под лавины женщина скончалась в Дагестане

В Дагестане умерла женщина, которую удалось спасти вместе с ребенком из-под снежного завала на месте, куда сошла лавина в Дагестане, такое сообщение распространил Минздрав республики.

Трагедия произошла с жительницей Цунтинского района.

"Оперативная эвакуация и усилия медиков не смогли вернуть ей жизнь"

– Минздрав Дагестана

Ранее сегодня стало известно, что в селе Шайтли с гор, рано утром, примерно в 6.00 мск, сошла лавина. Под снежной массой оказались два жилых дома. Она накрыла также женщину с семилетним ребенком.

Позже в ходе совещания у главы Дагестана Сергея Меликова руководитель МЧС Дагестана Муслим Девришбеков сообщил, что спасатели и волонтеры вытащили женщину и ребенка из-под снега, на тот момент они были живы. Пострадавшим сразу же начали оказывать помощь врачи.