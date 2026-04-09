РФ осталась самым крупным поставщиком энергоресурсов в Китай и Индию в феврале

Россия вновь являлась крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию в период февраля текущего года, говорится в отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Уточняется, что российский экспорт в Индию составил примерно 1 млн баррелей в сутки, а поставки нефти в Китай составили почти 22%.

Среди крупных экспортеров нефти в Индию также были выделены Саудовская Аравия с показателем 1 млн баррелей в сутки, а также Ирак – 969 тыс баррелей в сутки.

В течение февраля Индия в целом увеличила объем импорта по сравнению с январем в среднем 5,08 млн баррелей в сутки.

Также в отчете ОПЕК сказано, что импорт нефти в Китай в феврале текущего года увеличился до 12,51 млн баррелей в сутки.

Помимо России, крупнейшими нефтепоставщиками в Китай были Саудовская Аравия, Малайзия и Бразилия.