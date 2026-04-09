Вестник Кавказа

РФ осталась самым крупным поставщиком энергоресурсов в Китай и Индию в феврале

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В феврале текущего года Россия была снова названа крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай – около 1 млн баррелей в сутки.

Россия вновь являлась крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию в период февраля текущего года, говорится в отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Уточняется, что российский экспорт в Индию составил примерно 1 млн баррелей в сутки, а поставки нефти в Китай составили почти 22%.

Среди крупных экспортеров нефти в Индию также были выделены Саудовская Аравия с показателем 1 млн баррелей в сутки, а также Ирак – 969 тыс баррелей в сутки.

В течение февраля Индия в целом увеличила объем импорта по сравнению с январем в среднем 5,08 млн баррелей в сутки.

Также в отчете ОПЕК сказано, что импорт нефти в Китай в феврале текущего года увеличился до 12,51 млн баррелей в сутки.

Помимо России, крупнейшими нефтепоставщиками в Китай были Саудовская Аравия, Малайзия и Бразилия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.