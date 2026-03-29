Авиакомпания Red Sea Airlines открывает авиарейсы из Владикавказа в Шарм-эль-Шейх

Компания Red Sea Airlines запускает прямые авиаперелеты из Владикавказа в Шарм эль Шейх с 20 апреля 2026 года. Об этом сообщила пресс служба туроператора Space Travel.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на самолетах Boeing 737-8000. Время в пути до египетского побережья составит около 4 часов. Норма бесплатного провоза багажа составляет 20 кг, а ручной клади 5 кг.

Владикавказ дополнит список российских городов с прямым сообщением в Египет вместе с Москвой Екатеринбургом и Краснодаром.

Цена пакетных туров с вылетом из Владикавказа и проживанием в отеле три звезды по системе все включено начинается от 58 тыс рублей на двоих. Специалисты отмечают, что Египет сейчас лидирует по продажам среди российских путешественников. Направление рассматривается как выгодная альтернатива Турции и ОАЭ благодаря бюджетным вариантам проживания и близости перелета.

Компания также начала работать с сетью отелей Sunrise в Шарм эль Шейхе и Хургаде на условиях мгновенного подтверждения мест. Эти гостиницы категорий четыре и пять звезд предлагают разные форматы отдыха от семейного до люксового. Стоимость поездки в отели данной сети на майские праздники стартует от 214900 рублей на двоих.