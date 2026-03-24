Египет заменил ОАЭ россиянам этой весной

Россияне переориентировались с Эмиратов на Египет этой весной на фоне конфликта США и Израиля против Ирана. Также ради пляжного отдыха весной можно поехать в Турцию и страны ЮВА, рассказали в РСТ.

Туристы, ранее планировавшие отдохнуть весной 2026 года в Объединенных Арабских Эмиратах, на фоне конфликта в регионе переориентируются на Египет, сообщили туроператоры Российского союза туриндустрии (РСТ), пишет ТАСС.

"Большая часть туров, ранее забронированных в страны Ближневосточного региона, оперативно перебронируются на альтернативные направления. Основной лидер спроса сейчас - Египет. Примерно 40% туров, ранее забронированных в страны Ближнего Востока, сейчас перебронируются именно на курорты Египта"

– туроператор Anex

Также заменить отдых в Эмиратах можно поездкой в Турцию, Таиланд, Вьетнам, на Шри-Ланку и в Китай. Альтернативными направлениями могут стать Грузия, Армения, Узбекистан.

"Главными бенефициарами стали другие массовые направления: Турция, Египет и Таиланд, однако в силу сезонного фактора туристы, чьи туры были запланированы на весенние месяцы, чаще всего переориентируются именно на Египет"

– член правления РСТ, гендиректор Space Travel Артур Мурадян

В прошлом году ОАЭ по турпотоку из России занимали второе место после Турции, в этом году на фоне геополитической обстановки Эмираты не войдут в топ-3, считает Мурадян.