Стационар для дельфинов откроют в Анапе к лету

Специальное учреждение для оказания экстренной помощи дельфинам появится в Анапе к началу лета. Строительство почти завершено.

Оказать высококачественную помощь пострадавшим дельфинам смогут в Анапе уже этим летом – там откроется специальный стационар для китообразных, рассказала директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

По ее словам, строительство уже завершено, больница откроется к началу июня. Строительство ведется на пожертвования.

Белей пояснила, что создание особой больницы для дельфинов было очень важно, так как оказать полноценную помощь на месте, где животное выбросилось на сушу, очень сложно. Поэтому год назад было решено построить госпиталь в Анапе, пишет ТАСС.

Белей пояснила, что больница сможет принять несколько дельфинов, которые разместятся в крытом бассейне, расположенном внутри павильона.

"Мы долго искали место, где бы мог расположиться наш стационар. В итоге нам предложил часть своего земельного участка в поселке Супсех в Анапе Центр реабилитации средиземноморских черепах имени Никольского – некоммерческая организация, которая занимается спасением, реабилитацией и возвращением в природу краснокнижных черепах"

– Татьяна Белей