Пезешкиан осудил критику Трампа в адрес Папы Римского

Масуд Пезешкиан поддержал Папу Римского после критики Трампа, который ранее жестко высказался о позиции понтифика по конфликту на Ближнем Востоке.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил со словами поддержки в адрес Папы Римского Льва XIV, а также осудил слова лидера США Дональда Трампа, который подверг критике деятельность понтифика. 

"Я осуждаю от лица великого народа Ирана оскорбление в адрес вашего превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека. Да пребудет с вами слава, дарованная Аллахом"

– Масуд Пезешкиан

Ранее Трамп заявил, что понтифик "плохо справляется со своей работой". Трамп осудил критические высказывания со стороны Льва XIV в отношении Вашингтона и ситуации вокруг Ирана.

